Во Франции готовятся к новому масштабному протесту против пенсионной реформы

Франция ожидает новую крупную акцию протеста против утвержденной пенсионной реформы, которую профсоюзы анонсировали на 1 мая.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

По оценкам властей, выйти на улицы могут от полумиллиона до 650 тысяч человек, из них 80-100 тысяч – в Париже. Неофициально известно, что полиция прогнозирует присутствие 1000-2000 "рисковых элементов", из которых до 400 ультраправых, и до 200 радикальных участников движения "желтые жилеты" – от них ожидают очередных поджогов мусорных баков и бросания петард.

Всего по территории страны ожидают около 300 демонстраций, которые объединят празднование 1 мая и протесты против повышения пенсионного возраста.

В профсоюзах заявляют, что на этом их сопротивление уже утвержденной пенсионной реформе не прекратится.

Напомним, на фоне недовольства пенсионной реформой поддержка президента Франции Эммануэля Макрона просела до минимума за 5 лет; по некоторым опросам, две трети французов считают ошибкой его переизбрание.

Читайте подробнее на эту тему в статье: Франция в огне: как Макрон пошел на крайне непопулярную реформу и куда это заведет страну.