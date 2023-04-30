Ryanair cкасовує 220 рейсів на травневі вихідні через черговий страйк французьких диспетчерів

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про вимушене скасування 220 рейсів на травневі вихідні у зв’язку зі страйком французьких авіадиспетчерів.

Про це повідомляє The Irish Times, пише "Європейська правда".

Виконавчий директор компанії Майкл О’Лірі заявив, що Ryanair отримала відповідне сповіщення від французьких органів влади.

Скасування рейсів торкнеться близько 40 тисяч пасажирів, які мали квитки на травневі вихідні.

О’Лірі заявив, що вважає ситуацію із французькими страйками "цілковито неприйнятною" та навів приклад Італії та Греції, де транзитні рейси "захищені" на випадок страйків.

"Це несправедливо, що рейси з Британії до Іспанії чи з Італії до Португалії скасовуються просто тому, що якась група французьких диспетчерів вирішила пострайкувати. Ми поважаємо їхнє право на страйк, але якщо вони хочуть страйкувати – давайте скасовувати французькі рейси, але захищати від скасування транзитні", – каже директор.

Нагадаємо, у березні Ryanair створила петицію для своїх клієнтів, де ЄС закликають втрутитися у ситуацію зі страйками французьких авіадиспетчерів.

Компанія вимагає від Єврокомісії змусити Францію включити транзитні рейси у визначені законодавством країни "мінімальні обов’язкові послуги", які диспетчери зобов’язані забезпечувати навіть під час страйків – оскільки зараз під "мінімальні послуги" підпадають лише рейси, які прибувають або вилітають із французьких аеропортів.

Як відомо, у Франції 1 травня очікується новий масштабний протест проти пенсійної реформи.