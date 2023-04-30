Ryanair отменяет 220 рейсов на майские выходные из-за забастовки французских диспетчеров

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о вынужденной отмене 220 рейсов на майские выходные в связи с очередной забастовкой французских авиадиспетчеров.

Об этом сообщает The Irish Times, пишет "Европейская правда".

Исполнительный директор компании Майкл О'Лири заявил, что Ryanair получила соответствующее уведомление от французских органов власти.

Отмена рейсов коснется около 40 тысяч пассажиров, которые имели билеты на майские выходные.

О'Лири заявил, что считает ситуацию с французскими забастовками "абсолютно неприемлемой" и привел пример Италии и Греции, где транзитные рейсы "защищены" на случай забастовок.

"Это несправедливо, что рейсы из Британии в Испанию или из Италии в Португалию отменяются просто потому, что какая-то группа французских диспетчеров решила побайстовать. Мы уважаем их право на забастовку, но если они хотят бастовать – давайте отменять французские рейсы, но защищать от отмены транзитные", – говорит директор.

Напомним, в марте Ryanair создала петицию для своих клиентов, где ЕС призывают вмешаться в ситуацию с забастовками французских авиадиспетчеров.

Компания требует от Еврокомиссии заставить Францию включить транзитные рейсы в определенные законодательством страны "минимальные обязательные услуги", которые диспетчеры обязаны обеспечивать даже во время забастовок – поскольку сейчас под "минимальные услуги" подпадают только рейсы, которые прибывают в или вылетают из французских аэропортов.

Как известно, во Франции 1 мая ожидается новый масштабный протест против пенсионной реформы.