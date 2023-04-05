У Парижі починається суд над десятком курдів: звинувачують у фінансуванні тероризму

У Парижі починається судовий процес щодо 11 курдів, яких вважають членами "Робітничої партії Курдистану" (PKK) та звинувачують у фінансуванні терористичної діяльності.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Серед 11 людей, яких судять, особисто присутні лише дев’ять осіб віком від 24 до 64 років. Усі вони етнічні курди родом з Туреччини. Справу розглядає 16-та палата кримінального суду Парижа, яка спеціалізується на справах щодо тероризму.

Їх звинувачують у зборі "революційного податку" з представників курдської діаспори на південному сході Франції та судитимуть за вимагання та фінансування тероризму.

Свідчення та прослуховування телефонних розмов викрили, що тоді як частина курдської діаспори платила такий збір добровільно з ідейних міркувань, у частині випадків методи "схожі на рекет". "Революційний податок" збирали раз на рік, щоб фінансувати діяльність PKK. Суму встановлювали залежно від орієнтовного рівня доходів особи. Лише на південному сході Франції так могли збирати до двох мільйонів євро.

Адвокати не погоджуються з "терористичною" кваліфікацією та серед аргументів на захист планують наводити те, що родини декількох звинувачуваних, які залишаються у Туреччині, зазнають переслідувань, а також нагадувати про роль курдів у боротьбі з ІДІЛ.

"Робітнича партія Курдистану" (PKK) з початку 80-х років веде збройну боротьбу за незалежність Курдистану.

Як відомо, головною публічною причиною відмови Туреччини дати згоду вступ Швеції до НАТО є її вимоги видати осіб, яких Анкара звинувачує у зв'язках з PKK або опонентом Ердогана Фейтуллахом Гюленом.