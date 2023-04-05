В Париже начинается суд над десятком курдов: обвиняют в финансировании терроризма

В Париже начинается судебный процесс в отношении 11 курдов, которых считают членами "Рабочей партии Курдистана" (PKK) и обвиняют в финансировании террористической деятельности.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Среди 11 человек, которых судят, лично присутствуют только девять человек в возрасте от 24 до 64 лет. Все они этнические курды родом из Турции. Дело рассматривает 16-я палата уголовного суда Парижа, которая специализируется на делах о терроризме.

Их обвиняют в сборе "революционного налога" с представителей курдской диаспоры на юго-востоке Франции и будут судить за вымогательство и финансирование терроризма.

Свидетельства и прослушивание телефонных разговоров раскрыли, что тогда как часть курдской диаспоры платила такой сбор добровольно из идейных соображений, в части случаев методы "похожи на рэкет". "Революционный налог" собирали раз в год, чтобы финансировать деятельность PKK. Сумму устанавливали в зависимости от ориентировочного уровня доходов человека. Только на юго-востоке Франции так могли собирать до двух миллионов евро.

Адвокаты не согласны с "террористической" квалификацией и среди аргументов в защиту планируют приводить то, что семьи нескольких обвиняемых, которые остаются в Турции, подвергаются преследованиям, а также напоминать о роли курдов в борьбе с ИГИЛ.

"Рабочая партия Курдистана" (PKK) с начала 80-х годов ведет вооруженную борьбу за независимость Курдистана.

Как известно, главной публичной причиной отказа Турции дать согласие вступление Швеции в НАТО является ее требования выдать лиц, которых Анкара обвиняет в связях с PKK или оппонентом Эрдогана Фейтуллахом Гюленом.