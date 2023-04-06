У США відповіли Грузії, що мають "достовірну інформацію" про дії підсанкційних суддів

Речник Державного департаменту США Ведант Патель заявив, що санкції проти чотирьох грузинських суддів були ухвалені у зв’язку з "достовірною інформацією", яка підтверджувала їхню причетність до корупції та підриву верховенства права.

Про це він заявив, коментуючи критику грузинської влади на запроваджені США санкції, передає кореспондент "Європейської правди".

Речник Держдепу підкреслив, що за останні 30 років США й Грузія стали "стратегічними партнерами, працюючи над нашим спільним баченням повної інтеграції Грузії до євроатлантичної сім'ї народів".

"Щодо оголошених вчора санкцій, то ми маємо достовірну інформацію про те, що ці особи були причетні до значної корупції, пов'язаної з їхніми теперішніми і колишніми суддівськими посадами", – зазначив він.

Патель окремо зауважив, що "ця корупція підривала верховенство права в Грузії, демократичні процеси в Грузії та довіру громадськості до демократичних інститутів та посадових осіб Грузії".

Напередодні стало відомо, що Держдеп США застосував санкційний механізм уперше в історії грузино-американських відносин, запровадивши санкції проти трьох чинних і одного колишнього грузинського судді.

Їх звинуватили в "підриві верховенства закону і віри суспільства в судову систему Грузії". Візові обмеження для чотирьох грузинських суддів та членів їхніх сімей введено "у зв'язку з їхньою причетністю до великомасштабної корупції".

Раніше в четвер міністр закордонних справ Грузії Ілля Дарчіашвілі написав листа до державного секретаря США Ентоні Блінкена, в якому закликав переглянути рішення про санкції щодо суддів.