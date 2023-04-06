В США ответили Грузии, что имеют "достоверную информацию" о действиях подсанкционных судей

Представитель Государственного департамента США Ведант Патель заявил, что санкции против четырех грузинских судей были приняты в связи с "достоверной информацией", которая подтверждала их причастность к коррупции и подрыву верховенства права.

Об этом он заявил, комментируя критику грузинских властей на введенные США санкции, передает корреспондент "Европейской правды".

Представитель Госдепа подчеркнул, что за последние 30 лет США и Грузия стали "стратегическими партнерами, работая над нашим общим видением полной интеграции Грузии в евроатлантическую семью народов".

"Что касается объявленных вчера санкций, то мы имеем достоверную информацию о том, что эти лица были причастны к значительной коррупции, связанной с их нынешними и бывшими судейскими должностями", - отметил он.

Патель отдельно отметил, что "эта коррупция подрывала верховенство права в Грузии, демократические процессы в Грузии и доверие общественности к демократическим институтам и должностным лицам Грузии".

Накануне стало известно, что Госдеп США применил санкционный механизм впервые в истории грузино-американских отношений, введя санкции против трех действующих и одного бывшего грузинского судьи.

Их обвинили в "подрыве верховенства закона и веры общества в судебную систему Грузии". Визовые ограничения для четырех грузинских судей и членов их семей введены "в связи с их причастностью к крупномасштабной коррупции".

Ранее в четверг министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили написал письмо государственному секретарю США Энтони Блинкену, в котором призвал пересмотреть решение о санкциях в отношении судей.