Чарльз III поддержал исследование связей британской монархии с рабством

Король Чарльз III впервые выразил поддержку исследованию связей британской монархии с рабством после того, как один из документов подтвердил, что его предок владел акциями работорговой компании.

Об этом сообщил в четверг представитель Букингемского дворца, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Представитель отметил, что Чарльз III относится к выявленному факту "очень серьезно". По его словам, ученые получат доступ к королевской коллекции и архивам.

Издание The Guardian обнародовало документ, свидетельствующий, что заместитель губернатора работорговой Королевской Африканской компании передал акции этого бизнеса на 1000 фунтов королю Вильгельму III в 1689 году.

Газета сообщила об этом документе в рамках серии статей о королевском богатстве и финансах, а также о связи монархии с рабством.

Чарльз III взошел на престол в прошлом году после смерти своей матери, королевы Елизаветы II. Его коронация запланирована на 6 мая.

Чарльз и его старший сын, принц Уильям, выражали сожаление по поводу рабства, но не признавали связь короны с торговлей людьми.

Король говорил, что он пытается углубить свое понимание "длительного влияния рабства", уходящего корнями вглубь Содружества - международной группы стран, состоящей преимущественно из бывших британских колоний.

Во время церемонии по случаю провозглашения Барбадоса республикой два года назад Чарльз вспомнил о "самых темных днях нашего прошлого и ужасном зверстве рабства, которое навсегда запятнало нашу историю".

Английские поселенцы использовали африканских рабов, чтобы превратить остров в богатую сахарную колонию.