Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Швейцарії кліматичні активісти заблокували жвавий Готтардський тунель

фото
П'ятниця, 7 квітня 2023, 20:16

У Швейцарії у п'ятницю вранці автодорожній тунель Готтард був закритий в обох напрямках на деякий час через протест кліматичних активістів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NZZ.

Близько 10 ранку кліматичні активісти приклеїли себе до асфальту перед північним порталом тунелю в Ерстфельді на трасі А2.

Незабаром поліції вдалося відірвати руки шістьох активістів від асфальту. Незабаром їх всіх забрали до відділку.

На дії протестувальників окремі автомобілісти відреагували агресивно, зокрема виривали плакати з рук активістів.

 

Організація "Оновлення Швейцарії" оголосила про свою кампанію в Twitter. Вона закликає швейцарський уряд оголосити надзвичайну кліматичну ситуацію.

Незадовго до 11.00 "Оновлення Швейцарії" оголосило, що поліція заарештувала шістьох активістів.

За даними поліції, активісти хотіли використати увагу, яку привертає до себе великодній затор на Готтарді.

В "Оновленні Швейцарії" повідомили, що всі активісти були звільнені після кількох годин перебування в поліцейському відділку в п'ятницю вдень.

Втім, їхні дії призвели до багатокілометрових заторів. За даними швейцарського автомобільного клубу Touring Club Schweiz, затор перед Готтардським тунелем в результаті протесту виріс до 19 кілометрів. Автомобілістам довелося чекати більше трьох годин перед тунелем, щоб проїхати.

Нагадаємо, 1 квітня у Римі затримали трьох активістів з ініціативи "Останнє покоління", які вилили у фонтан в центрі міста чорну рідину, що мала символізувати нафту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Швейцарія

Статті

"ЄС готовий дати Грузії статус кандидата, але у РФ є заготовки і на цей випадок"

Саломе Самадашвілі: "Грузинський уряд не просто не робить усе можливе для нашого кандидатства, а й влаштовує саботаж нашому успіху в Євросоюзі".
7 квітня 2023 — Юрій Панченко, Європейська правда

"У наступні пів року ми побачимо рух у вирішенні конфлікту з Угорщиною"

Тібор Томпа: "На сьогодні ми маємо так зване "втрачене покоління" українських угорців. І, на жаль, Будапешту цей процес був вигідний..."
7 квітня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Прямий шлях до членства: як відмова від ПДЧ змінила процедуру вступу України до НАТО

Кулеба за підсумками переговорів у Брюсселі оголосив, що надання Україні Плану дій щодо членства зняте з розгляду. Що це означає?
6 квітня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда