У Швейцарії кліматичні активісти заблокували жвавий Готтардський тунель

У Швейцарії у п'ятницю вранці автодорожній тунель Готтард був закритий в обох напрямках на деякий час через протест кліматичних активістів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NZZ.

Близько 10 ранку кліматичні активісти приклеїли себе до асфальту перед північним порталом тунелю в Ерстфельді на трасі А2.

Незабаром поліції вдалося відірвати руки шістьох активістів від асфальту. Незабаром їх всіх забрали до відділку.

На дії протестувальників окремі автомобілісти відреагували агресивно, зокрема виривали плакати з рук активістів.

Організація "Оновлення Швейцарії" оголосила про свою кампанію в Twitter. Вона закликає швейцарський уряд оголосити надзвичайну кліматичну ситуацію.

Незадовго до 11.00 "Оновлення Швейцарії" оголосило, що поліція заарештувала шістьох активістів.

За даними поліції, активісти хотіли використати увагу, яку привертає до себе великодній затор на Готтарді.

В "Оновленні Швейцарії" повідомили, що всі активісти були звільнені після кількох годин перебування в поліцейському відділку в п'ятницю вдень.

Втім, їхні дії призвели до багатокілометрових заторів. За даними швейцарського автомобільного клубу Touring Club Schweiz, затор перед Готтардським тунелем в результаті протесту виріс до 19 кілометрів. Автомобілістам довелося чекати більше трьох годин перед тунелем, щоб проїхати.

Нагадаємо, 1 квітня у Римі затримали трьох активістів з ініціативи "Останнє покоління", які вилили у фонтан в центрі міста чорну рідину, що мала символізувати нафту.