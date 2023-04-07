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В Швейцарии климатические активисты заблокировали оживленный Готтардский тоннель

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Пятница, 7 апреля 2023, 20:16

В Швейцарии в пятницу утром автодорожный тоннель Готтард был закрыт в обоих направлениях на некоторое время из-за протеста климатических активистов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NZZ.

Около 10 утра климатические активисты приклеили себя к асфальту перед северным порталом тоннеля в Эрстфельде на трассе А2.

Вскоре полиции удалось оторвать руки шестерых активистов от асфальта. Вскоре их всех забрали в участок.

На действия протестующих отдельные автомобилисты отреагировали агрессивно, в частности вырывали плакаты из рук активистов.

 

Организация "Обновление Швейцарии" объявила о своей кампании в Twitter. Она призывает швейцарское правительство объявить чрезвычайную климатическую ситуацию.

Незадолго до 11.00 "Обновление Швейцарии" объявило, что полиция арестовала шестерых активистов.

По данным полиции, активисты хотели использовать внимание, которое привлекает к себе пасхальная пробка на Готтарде.

В "Обновлении Швейцарии" сообщили, что все активисты были освобождены после нескольких часов пребывания в полицейском участке в пятницу днем.

Впрочем, их действия привели к многокилометровым заторам. По данным швейцарского автомобильного клуба Touring Club Schweiz, пробка перед Готтардским тоннелем в результате протеста выросла до 19 километров. Автомобилистам пришлось ждать более трех часов перед тоннелем, чтобы проехать.

Напомним, 1 апреля в Риме задержали трех активистов из инициативы "Последнее поколение", которые вылили в фонтан в центре города черную жидкость, которая должна была символизировать нефть.

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Швейцария

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