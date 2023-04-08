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Румунські F-16, що чергують у Балтії, здійснили перехоплення двох російських винищувачів

Субота, 8 квітня 2023, 13:32

Румунські винищувачі, що базуються у країнах Балтії в рамках місії повітряного патрулювання НАТО, піднімалися для перехоплення двох російських Су-27.

Як пише "Європейська правда", про це на своїй сторінці повідомили Повітряні сили Румунії. 

7 квітня, через шість днів з початку їхнього чергування у рамках посиленої місії повітряного патрулювання у Балтії, пілоти отримали сповіщення від Центру повітряних операцій НАТО у німецькому Юдемі про неідентифіковані літаки над міжнародними водами у зоні відповідальності НАТО.

 

Після перехоплення винищувачі ідентифікували як російські Су-27. Румунські пілоти супроводжували їх до виходу із зони відповідальності Альянсу.

В один з тижнів наприкінці березня винищувачі місії НАТО у Балтії шість разів злітали для супроводу російських літаків, які порушили правила польотів у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

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Румунія Розширення НАТО Росія

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