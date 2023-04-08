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Румынские F-16, дежурящие в Балтии, осуществили перехват двух российских истребителей

Суббота, 8 апреля 2023, 13:32

Румынские истребители, базирующиеся в странах Балтии в рамках миссии воздушного патрулирования НАТО, поднимались для перехвата двух российских Су-27.

Как пишет "Европейская правда", об этом на своей странице сообщили Воздушные силы Румынии.

7 апреля, через шесть дней с начала их дежурства в рамках усиленной миссии воздушного патрулирования в Балтии, пилоты получили извещение от Центра воздушных операций НАТО в немецком Юдеме о неидентифицированных самолетах над международными водами в зоне ответственности НАТО.

 

После перехвата истребители идентифицировали как российские Су-27. Румынские пилоты сопровождали их до выхода из зоны ответственности Альянса.

В одну из недель в конце марта истребители миссии НАТО в Балтии шесть раз взлетали для сопровождения российских самолетов, которые нарушили правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

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Румыния Расширение НАТО Россия

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