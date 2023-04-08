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У Туреччині провели масштабний рейд проти мережі інвестиційного шахрайства: понад 130 затриманих

Субота, 8 квітня 2023, 17:39

У Стамбулі провели масштабний рейд за десятками адрес проти можливих учасників схеми інвестиційного шахрайства, затримали понад 130 осіб.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News, пише "Європейська правда".

Поліцейські з відділу боротьби з кіберзлочинністю поліції Стамбула за підтримки інших правоохоронців влаштували рейд за 88 адресами, де могли знаходитися 153 підозрюваних у причетності до схеми. 

Затримали 132 осіб, з ними проводять слідчі дії. 

Слідство з’ясувало, що підозрювані створили нелегальні компанії, не зареєстровані Управлінням ринку капіталів (SPK). Вони заманювали клієнтів, пропонуючи зробити інвестиції, а у підсумку привласнювали їхні гроші, стверджуючи, ніби інвестиції збанкрутували. Далі окремі 160 компаній-прокладок допомагали "затерти сліди" викрадених грошей. 

Кошти нібито виводили до Британії та Чорногорії.

За орієнтовними оцінками, шахраї таким чином заробили близько 520 млн доларів. 

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Туреччина кримінал

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