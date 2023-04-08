В Турции провели масштабный рейд против сети мошенников: более 130 задержанных

В Стамбуле провели масштабный рейд по десяткам адресов возможных участников схемы инвестиционного мошенничества, задержали более 130 человек.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News, пишет "Европейская правда".

Полицейские из отдела по борьбе с киберпреступностью полиции Стамбула при поддержке других подразделений правоохранителей устроили рейд по 88 адресам, где могли находиться 153 подозреваемых в причастности к схеме.

Задержали 132 человека, с ними проводят следственные действия.

Следствие выяснило, что подозреваемые создали нелегальные компании, не зарегистрированные Управлением рынка капиталов (SPK). Они заманивали клиентов, предлагая сделать инвестиции, а в итоге присваивали их деньги, утверждая, что инвестиции обанкротились. Далее отдельные 160 компаний-прокладок помогали "затереть следы" похищенных денег.

Средства якобы выводили в Британию и Черногорию.

По ориентировочным оценкам, мошенники таким образом заработали около 520 млн долларов.