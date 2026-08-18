У Берліні під хакерську атаку потрапили урядові відомства

Кібератака на земельну мережу Берліна спричинила серйозні перебої в роботі двох департаментів Сенату.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Як повідомила Канцелярія Сенату, результатами криміналістичного розслідування встановлено, що "мережа федеральної землі зазнала вторгнення".

Зазначається, що внаслідок кібератаки постраждали департамент Сенату з питань міського розвитку, будівництва та житлового господарства та департамент Сенату з питань мобільності, транспорту, навколишнього середовища та захисту клімату.

З міркувань безпеки обидва департаменти ще в п’ятницю було відключено від мережі федеральної землі, щоб запобігти подальшим збиткам.

За інформацією Канцелярії Сенату, під керівництвом державного уповноваженого з питань інформаційної безпеки землі Берлін було створено відповідну кризову групу. До справи залучено Державне управління кримінальної поліції, прокуратуру у Берліні та Федеральне управління з інформаційної безпеки.

За словами речниці Сенату Крістіни Ріхтер, обидва постраждалі департаменти продовжують працювати. Однак наразі з ними неможливо зв’язатися електронною поштою, лише телефоном.

Нещодавно прокуратура Парижа заявила про початок розслідування після хакерської атаки на платформу податкової служби, яка торкнулася 678 000 облікових записів.

Також у Польщі повідомляли про витік даних майже 19 мільйонів людей внаслідок кібератаки.