Понад 47% поляків вважають, що керівна коаліція не заслуговує на ще один термін

Понад 47% поляків більшою чи меншою мірою розчаровані діяльністю уряду Дональда Туска.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування UCE Research.

У межах дослідження громадської думки, що проводилось 14-16 серпня серед 1011 респондентів, учасникам ставили запитання про те, чи – з огляду на попередню діяльність уряду Туска – керівна коаліція Польщі заслуговує на ще один термін при владі.

31,4% респондентів дали відповідь "однозначно ні", 16% – "мабуть ні". Відтак загальна частка невдоволених сягає 47,4%.

Відповідь "однозначно так" обрали 16%, "скоріше так" – 23,8% опитаних; сукупна частка позитивних оцінок складає 39,8%.

12.8% не визначилися з відповіддю.

Інше серпневе опитування засвідчило, що майже 60% поляків критично оцінюють уряд Туска.

У Німеччині блок Мерца все більше відстає у рейтингах від ультраправих.