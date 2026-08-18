Укр Рус Eng

Понад 47% поляків вважають, що керівна коаліція не заслуговує на ще один термін

Новини — Вівторок, 18 серпня 2026, 12:56 — Марія Ємець

Понад 47% поляків більшою чи меншою мірою розчаровані діяльністю уряду Дональда Туска. 

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування UCE Research.

У межах дослідження громадської думки, що проводилось 14-16 серпня серед 1011 респондентів, учасникам ставили запитання про те, чи – з огляду на попередню діяльність уряду Туска – керівна коаліція Польщі заслуговує на ще один термін при владі.  

31,4% респондентів дали відповідь "однозначно ні", 16% – "мабуть ні". Відтак загальна частка невдоволених сягає 47,4%. 

Відповідь "однозначно так" обрали 16%, "скоріше так" – 23,8% опитаних; сукупна частка позитивних оцінок складає 39,8%. 

12.8% не визначилися з відповіддю. 

Інше серпневе опитування засвідчило, що майже 60% поляків критично оцінюють уряд Туска.

У Німеччині блок Мерца все більше відстає у рейтингах від ультраправих.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Опитування
Реклама: