Британські морпіхи разом з українським оркестром виконали "Ой у лузі червона калина"

До Дня незалежності України музиканти оркестру Королівської морської піхоти Британії та Зразково-показового оркестру ЗСУ разом виконали пісню "Ой у лузі червона калина".

Про це повідомили на сторінках посольства Британії в Україні, пише "Європейська правда".

З нагоди Дня незалежності України оркестр Королівської морської піхоти Великої Британії та Зразково-показовий оркестр ЗСУ підготували спільне виконання "Ой у лузі червона калина".

Запис живого виконання організували у–Білій залі Героїв України у Маріїнському палаці в Києві, де президент приймає лідерів іноземних держав та вручає звання Героя України.

"Ця відома українська патріотична пісня була написана на початку Першої світової війни та знову здобула популярність після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ставши символом рішучості українського народу", – пояснили у посольстві для іноземної аудиторії.

"Британія пишається бути другом України сьогодні та завжди", – додали у дописі.

Нагадаємо, до Дня Києва команди посольств Німеччини, Франції та Британії виконали "Києве мій" у співпраці з українськими митцями.

Перед цим схожий проєкт посольства організували до Різдва та Нового року – тоді вони заспівали "Щедрика" на станції київського метро "Золоті ворота".