Німецький міністр пообіцяв допомогу у відновленні укриття для ЧАЕС
Міністр довкілля Німеччини Карстен Шнайдер під час свого візиту до Києва пообіцяв надати Україні допомогу у ліквідації пошкоджень захисної оболонки Чорнобильської атомної електростанції.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.
"Пошкоджену захисну оболонку над зруйнованим реактором необхідно відремонтувати", – заявив Шнайдер.
За словами експертів, захисна функція сталевої конструкції, яку звели над раніше побудованим бетонним саркофагом вартістю в мільярди, більше не гарантована.
Керівництво АЕС оцінює витрати на ремонт приблизно в 500 мільйонів євро.
Ремонт є надзвичайно складним, зазначив Шнайдер, "і для його своєчасного виконання потрібні спільні міжнародні зусилля".
"Відповідний процес уже розпочався серед країн "Групи семи", – сказав він.
Як повідомлялося, Європейський Союз спрямує 75 млн євро грантової допомоги на відновлення нового безпечного конфайнменту Чорнобильської атомної електростанції.
Також стало відомо, що Норвегія виділяє понад 9 млн євро на відновлення захисного саркофага над Чорнобильською АЕС після пошкодження російським безпілотником.
США у квітні висловили готовність надати до 100 млн доларів у межах спільних зусиль "Групи семи" для ремонту нового саркофага над Чорнобильською АЕС.