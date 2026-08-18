Німецький міністр пообіцяв допомогу у відновленні укриття для ЧАЕС

Міністр довкілля Німеччини Карстен Шнайдер під час свого візиту до Києва пообіцяв надати Україні допомогу у ліквідації пошкоджень захисної оболонки Чорнобильської атомної електростанції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Пошкоджену захисну оболонку над зруйнованим реактором необхідно відремонтувати", – заявив Шнайдер.

За словами експертів, захисна функція сталевої конструкції, яку звели над раніше побудованим бетонним саркофагом вартістю в мільярди, більше не гарантована.

Керівництво АЕС оцінює витрати на ремонт приблизно в 500 мільйонів євро.

Ремонт є надзвичайно складним, зазначив Шнайдер, "і для його своєчасного виконання потрібні спільні міжнародні зусилля".

"Відповідний процес уже розпочався серед країн "Групи семи", – сказав він.

Як повідомлялося, Європейський Союз спрямує 75 млн євро грантової допомоги на відновлення нового безпечного конфайнменту Чорнобильської атомної електростанції.

Також стало відомо, що Норвегія виділяє понад 9 млн євро на відновлення захисного саркофага над Чорнобильською АЕС після пошкодження російським безпілотником.

США у квітні висловили готовність надати до 100 млн доларів у межах спільних зусиль "Групи семи" для ремонту нового саркофага над Чорнобильською АЕС.