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Щонайменше четверо людей загинули під час сходження лавини у французьких Альпах

Неділя, 9 квітня 2023, 16:52

Щонайменше чотири людини загинули і ще кілька отримали поранення в результаті сходження лавини цієї неділі на льодовику Армансетт у французькому регіоні Верхня Савойя.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, передає "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

"Лавина зійшла посеред дня на льодовику Армансетт в Альпах. За попередніми даними, 4 людини загинули і кілька отримали поранення", - повідомив він.

За повідомленням місцевої газети Le Dauphiné Libéré, сигнал тривоги надійшов об 11:27 в неділю. Лавина зійшла в Les Contamines-Montjoie на льодовику Армансетт в Альпах.

За словами прокурора, за попередніми даними, в результаті інциденту загинули 4 людини, одна людина отримала поранення і 8 осіб залишилися неушкодженими. Точні обставини трагедії ще не встановлені.

Для участі в рятувальній операції залучили два вертольоти. Жеральд Дарманен уточнив, що рятувальні служби все ще перебували на місці події в середині дня для проведення пошуків.

Нагадаємо, дев'ять лижників вижили після сходження великої лавини високо в швейцарських Альпах у суботу, отримавши травми легкого та середнього ступеня тяжкості.

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Франція

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