По меньшей мере четыре человека погибли во время схода лавины во французских Альпах

По меньшей мере четыре человека погибли и еще несколько получили ранения в результате схода лавины в это воскресенье на леднике Армансетт во французском регионе Верхняя Савойя.

Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, передает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

"Лавина сошла посреди дня на леднике Армансетт в Альпах. По предварительным данным, 4 человека погибли и несколько получили ранения", - сообщил он.

По сообщению местной газеты Le Dauphiné Libéré, сигнал тревоги поступил в 11:27 в воскресенье. Лавина сошла в Les Contamines-Montjoie на леднике Армансетт в Альпах.

По словам прокурора, по предварительным данным, в результате инцидента погибли 4 человека, один человек получил ранения и 8 человек остались невредимыми. Точные обстоятельства трагедии еще не установлены.

Для участия в спасательной операции привлекли два вертолета. Жеральд Дарманен уточнил, что спасательные службы все еще находились на месте происшествия в середине дня для проведения поисков.

Напомним, девять лыжников выжили после схода крупной лавины высоко в швейцарских Альпах в субботу, получив травмы легкой и средней степени тяжести.