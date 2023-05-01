В Германии заработал универсальный проездной за 49 евро

В Германии с 1 мая начинает действовать так называемый "немецкий билет" (Deutschlandticket) – универсальный месячный проездной для общественного транспорта на всей территории страны, который стоит 49 евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Универсальный проездной в Германии распространяется только на локальный и региональный транспорт – городские автобусы, трамваи, метро, пригородные поезда и тому подобное. Скоростные поезда и автобусы дальнего следования оплачиваются отдельно.

Исключение было сделано только для сообщения в Баден-Вюртемберге: на отрезке между Штутгартом и Зингеном владельцы универсального проездного могут воспользоваться услугами скоростных поездов, так как это единственное сообщение между этими населенными пунктами.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Берлине на прошлой неделе назвал "немецкий билет" важным этапом на пути модернизации немецкого общества, после чего символически проехал круг за рулем столичного рейсового автобуса.

ФОТО: DPA

В то же время, как пишет DW, профсоюзы, природоохранные организации и объединения, чья деятельность направлена на защиту социально уязвимых групп населения, критикуют 49-евровый билет за дороговизну – среди прочего, за необходимость доплаты в случае перевозки велосипеда.

Новый льготный билет придет на смену так называемому "билету за 9 евро", с которым как жители Германии, так и туристы, летом могли пользоваться общественным транспортом по льготному тарифу. Программа дешевых проездных стоила немецкому правительству более 2,5 миллиарда евро.