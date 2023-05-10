Жителям села в Швейцарии приказали немедленно выселиться из-за неизбежного обвала горы над ним 

Жителям крошечного швейцарского села Бриенц приказали паковать чемоданы и немедленно выезжать из дома, поскольку в ближайшие несколько дней два миллиона кубометров горной породы с горы над селом сойдут в долину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации BBC.

Приказ об эвакуации не стал полной неожиданностью для около 70 жителей села. Бриенц, расположенный в восточном кантоне Граубюнден, уже давно считают геологически опасным.

Аэросъемка демонстрирует масштаб надвигающейся катастрофы ФОТО: КРИСТОФ НЕННИ

Само село построено на проседающей земле. Из-за этого шпиль сельской церкви накренился, а в зданиях появились большие трещины.

В прошлом проводили работы, чтобы стабилизировать ситуацию, и были признаки того, что сползание может замедлиться. Но в то же время склон горы над Бриенцом постепенно рассыпался. Крестьяне уже привыкли к тому, что довольно крупные обломки горных пород падали на их огороды.

Геологи предупреждали, что движение горных пород ускоряется. Часть горы, которую прозвали "островом", к 2023 году сползала со скоростью 32 метра в год.

Однако никто не ожидал, что катастрофа приблизится так быстро. Власти предупредили о возможной эвакуации позже летом. На конец этой недели запланировали очередное собрание села, чтобы сообщить всем о новостях.

Зато последние оценки рисков показали неизбежность обвала, поэтому во вторник утром жителям внезапно поступил приказ об эвакуации. Отныне никому из жителей Бриенца не разрешено въезжать в село, а все население должно покинуть его самое позднее до пятницы.

Большинству людей предложили жилье в соседних селах, например, на курорте Ленцергайде, где есть много свободных мест, поскольку горнолыжный сезон закончился, а лето еще не началось.

В Швейцарии ситуации с обвалами горных пород не являются редкостью.

В 2006 году со знаменитой швейцарской горы Айгер обвалились огромные куски скалы, что привело к закрытию туристических маршрутов и заставило геологов предупредить, что такие события можно ожидать чаще.

В 2017 году мощный оползень сошел на деревню Бондо, также в Граубюндене, похоронив под собой половину деревни и унеся жизни восьми человек.

Прошлым летом последние измерения показали, что швейцарские ледники потеряли более половины своего объема за последние 100 лет.