Санна Марін розлучається з чоловіком після 19 років спільного життя

В.о. прем'єр-міністра Фінляндії Санна Марін оголосила про розлучення із чоловіком Маркусом Ряйкконеном після 19 років спільного життя.

Про це вона написала в Instagram, повідомляє "Європейська правда".

"Ми разом подали на розлучення. Ми вдячні за 19 років разом і нашу любу доньку. Ми залишаємося найкращими друзями і люблячими батьками, які добре ставиляться один до одного. Ми продовжимо проводити час разом як сім'я і один з одним", – зазначила Марін.

Видання Yle повідомляє, що Марін і Ряйкконен одружилися трохи менше ніж три роки тому, на початку серпня 2020 року. Пара познайомилася, коли їм було по 18 років. Вони були разом близько 19 років.

Санна Марін стала прем'єр-міністеркою Фінляндії в грудні 2019 року, коли їй було 34. Свій уряд вона формувала зі ще п’ятьома партіями, четверо з яких очолювали жінки.

Через кілька місяців після приходу до влади Марін постала перед пандемією коронавірусу, а у 2022 році її уряд застав повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Крім того, її критикували через те, що продовжувала відвідувати вечірки на посаді прем’єрки.

На виборах у квітні 2023 року Соціал-демократична партія Фінляндії зазнала поразки, й Марін подала у відставку з посади голови уряду та лідерки партії.

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