Санна Марин разводится с мужем после 19 лет совместной жизни

И.о. премьер-министра Финляндии Санна Марин объявила о разводе с мужем Маркусом Ряйкконеном после 19 лет совместной жизни.

Об этом она написала в Instagram, сообщает "Европейская правда".

"Мы вместе подали на развод. Мы благодарны за 19 лет вместе и нашу любимую дочь. Мы остаемся лучшими друзьями и любящими родителями, которые хорошо относятся друг к другу. Мы продолжим проводить время вместе как семья и друг с другом", – отметила Марин.

Издание Yle сообщает, что Марин и Ряйкконен поженились чуть менее трех лет назад, в начале августа 2020 года. Пара познакомилась, когда им было по 18 лет. Они были вместе около 19 лет.

Санна Марин стала премьер-министром Финляндии в декабре 2019 года, когда ей было 34. Свое правительство она формировала с еще пятью партиями, четыре из которых возглавляли женщины.

Через несколько месяцев после прихода к власти Марин предстала перед пандемией коронавируса, а в 2022 году ее правительство застало полномасштабное вторжение России в Украину. Кроме того, она подвергалась критике за то, что продолжала посещать вечеринки на посту премьера.

На выборах в апреле 2023 года Социал-демократическая партия Финляндии потерпела поражение, и Марин подала в отставку с поста главы правительства и лидера партии.

Читайте также: Финляндия меняет власть: чего ждать от отставки Санны Марин с должности премьера.