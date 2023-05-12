Прикордонне агентство ЄС каже про 300% зростання потоку мігрантів через Середземне море

У прикордонному агентстві ЄС Frontex заявили про безпрецедентне зростання потоку мігрантів, які прямують до Європи через Середземне море.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

На шлях через Центральне Середземномор’я припадає більше половини з відомих 80 700 випадків прибуття мігрантів до ЄС загалом через усі маршрути.

Керівник агентства Ганс Лейтенс заявив, що за січень-квітень цим маршрутом до Євросоюзу прибули 42 200 людей, що на 300% більше порівняно з аналогічним періодом 2022 року, а для маршруту через Туніс – на 1100%.

У Frontex заявляють, що це найвищі показники за увесь час з 2009 року, коли почали вести статистику.

Це пов’язують з тим, що люди, які організували собі бізнес на сприянні таким нелегальним відправленням, налагодили дешеве кустарне виробництво легких човнів, які можуть виготовляти прямо на березі моря менш як за добу, а одночасно знизили вартість місця на борту для мігрантів. Крім того, є кілька груп організаторів відправлень, які конкурують між собою.

Тим часом з німецьких правоохоронних органів надходила інформація, що одним з основних нелегальних маршрутів до країни став шлях через Росію і Білорусь.

Нагадаємо, Італія, до берегів якої прибуває переважна більшість човнів із мігрантами, запровадила надзвичайний стан.