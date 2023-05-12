Пограничное агентство ЕС говорит о 300% роста потока мигрантов через Средиземное море

В пограничном агентстве ЕС Frontex заявили о беспрецедентном росте потока мигрантов, следующих в Европу через Средиземное море.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

На путь через Центральное Средиземноморье приходится более половины из известных 80 700 случаев прибытия мигрантов в ЕС в целом через все маршруты.

Руководитель агентства Ганс Лейтенс заявил, что за январь-апрель этим маршрутом в Евросоюз прибыли 42 200 человек, что на 300% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а для маршрута через Тунис – на 1100%.

В Frontex заявляют, что это самые высокие показатели за все время с 2009 года, когда начали вести статистику.

Это связывают с тем, что люди, которые организовали себе бизнес на содействии таким нелегальным отправлением, наладили дешевое кустарное производство легких лодок, которые могут изготавливать прямо на берегу моря менее чем за сутки, а одновременно снизили стоимость места на борту для мигрантов. Кроме того, есть несколько групп организаторов отправлений, которые конкурируют между собой.

Между тем из немецких правоохранительных органов поступала информация, что одним из основных нелегальных маршрутов в страну стал путь через Россию и Беларусь.

Напомним, Италия, к берегам которой прибывает подавляющее большинство лодок с мигрантами, ввела чрезвычайное положение.