У Туреччині обробили більше половини голосів: відрив між ключовими суперниками скоротився

У Туреччині обробили вже понад 60% голосів, відрив між Ердоганом та спільним кандидатом від опозиції Кемалем Киличдароглу скоротився до менше 10%.

Як повідомляє "Європейська правда", такі цифри наводять турецькі ЗМІ, серед яких Haber Turk.

Cтаном на 21:10, після обробки понад 64% бюлетенів, за чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана віддали 51,4% голосів, за його ключового суперника Кемаля Киличдароглу – 42,7%.

Нагадаємо, виборчі дільниці закрилися о 17 годині, а о 18:30 зняли заборону на публікацію результатів обробки голосів – хоча спершу планувалося, що вона діятиме аж до 21:00.

За даними одного з останніх опитувань, Ердоган відстає у симпатіях виборців від Кемаля Киличдароглу на понад п'ять процентних пунктів.

Ердоган вже пообіцяв мирно передати владу, якщо програє.

Детально про вибори в Туреччині дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди", або читайте у статті: Ердоган за крок до поразки: як може змінити Туреччину перемога опозиції.