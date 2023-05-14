В Турции обработали более половины голосов: отрыв между ключевыми соперниками сократился

В Турции обработали уже более 60% голосов, отрыв между Эрдоганом и общим кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу сократился до менее 10%.

Как сообщает "Европейская правда", такие цифры приводят турецкие СМИ, среди которых Haber Turk.

По состоянию на 21:10, после обработки более 64% бюллетеней, за действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана отдали 51,4% голосов, за его ключевого соперника Кемаля Кылычдароглу – 42,7%.

Напомним, избирательные участки закрылись в 17 часов, а в 18:30 сняли запрет на публикацию результатов обработки голосов – хотя сначала планировалось, что он будет действовать до 21:00.

По данным одного из последних опросов, Эрдоган отстает в симпатиях избирателей от Кемаля Кылычдароглу более чем на пять процентных пунктов.

Эрдоган уже пообещал мирно передать власть, если проиграет.

Подробно о выборах в Турции смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды". Также читайте в статье: Эрдоган в шаге от поражения: как может изменить Турцию победа оппозиции.