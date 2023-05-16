У Грузії опозиція готує протести в день прибуття першого авіарейсу з Москви

У Грузії в день відновлення авіасполучення з Росією відбудеться акція протесту.

Про це повідомила лідерка опозиційного руху "Дроа" Елене Хоштарія, передає "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу".

Вона каже, що дії керівної партії "Грузинська мрія" – зрада національних інтересів грузинського народу.

"Увесь цивілізований світ говорить, що польоти авіакомпанії "Азимут" заборонені, а уряд Грузії сказав цій авіакомпанії – ласкаво просимо, літайте. Цей літак не зможе комфортно у нас приземлитися. Ми повинні встати разом під час першого польоту і показати, де знаходиться грузинське суспільство", – заявила вона.

Хоштарія закликала однодумців зібратися 19 травня о 12:00 за тбіліським часом на столичній площі Першої республіки, після чого вони попрямують колоною в міжнародний аеропорт Тбілісі.

"Ми не маємо нічого проти пасажирів, це не наша справа, кому і куди летіти, але ми покажемо Росії й усьому світу, що цей літак не зустрічають з оплесками", – зазначила Хоштарія.

За інформацією грузинських ЗМІ, сьогодні, 16 травня в Тбілісі пройдуть дві акції протесту проти авіасполучення з Росією. Партія "Європейська Грузія" збирається біля адміністрації уряду під гаслом "Квиток в один кінець до Москви режиму Іванішвілі". Біля будівлі парламенту анонсовано акцію – "Ми не зможемо зайти в ЄС на російському кораблі".

За попередньою інформацією, авіасполучення між Росією і Грузією відновиться 19 травня. Перший рейс за маршрутом Москва-Тбілісі-Москва виконає авіакомпанія "Азимут". З 20 травня польоти за маршрутом Тбілісі-Москва-Тбілісі відновить грузинська Georgian Airways.

10 травня президент РФ Владімір Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії.

За останні два дні Грузія дозволила двом авіакомпаніям виконувати прямі авіарейси до РФ.

Росія призупинила польоти до Грузії у 2019 році після подій, відомих як "ніч Гаврилова".

Дивіться відеоблог "ЄвроПравди" на цю тему: Авіарейси Москва-Тбілісі: пас РФ для влади Грузії.