В Грузии оппозиция готовит протесты в день прибытия первого авиарейса из Москвы

В Грузии в день восстановления авиасообщения с Россией состоится акция протеста.

Об этом сообщила лидер оппозиционного движения "Дроа" Элене Хоштария, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Она говорит, что действия правящей партии "Грузинская мечта" – предательство национальных интересов грузинского народа.

"Весь цивилизованный мир говорит, что полеты авиакомпании "Азимут" запрещены, а правительство Грузии сказал этой авиакомпании – добро пожаловать, летайте. Этот самолет не сможет комфортно у нас приземлиться. Мы должны встать вместе во время первого полета и показать, где находится грузинское общество", – заявила она.

Хоштария призвала единомышленников собраться 19 мая в 12:00 по тбилисскому времени на столичной площади Первой республики, после чего они направятся колонной в международный аэропорт Тбилиси.

"Мы не имеем ничего против пассажиров, это не наше дело, кому и куда лететь, но мы покажем России и всему миру, что этот самолет не встречают с аплодисментами", – отметила Хоштария.

По информации грузинских СМИ, сегодня, 16 мая в Тбилиси пройдут две акции протеста против авиасообщения с Россией. Партия "Европейская Грузия" собирается возле администрации правительства под лозунгом "Билет в один конец в Москву режиму Иванишвили". У здания парламента анонсирована акция – "Мы не сможем войти в ЕС на российском корабле".

По предварительной информации, авиасообщение между Россией и Грузией возобновится 19 мая. Первый рейс по маршруту Москва-Тбилиси-Москва выполнит авиакомпания "Азимут". С 20 мая полеты по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси возобновит грузинская Georgian Airways.

10 мая президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и одновременно снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

За последние два дня Грузия разрешила двум авиакомпаниям выполнять прямые авиарейсы в РФ.

Россия приостановила полеты в Грузию в 2019 году после событий, известных как "ночь Гаврилова".

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