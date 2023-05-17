Росія заморозила рахунки дипломатичних представництв Фінляндії

У МЗС Фінляндії заявили, що Росія заморозила рахунки фінських дипломатичних представництв у країні.

Про це повідомили фінські ЗМІ, пише "Європейська правда".

Видання Helsingin Sanomat першим повідомило, що отримало у МЗС Фінляндії підтвердження про замороження рахунків. Крім посольства Фінляндії в Москві, Фінляндія має Генеральне консульство в Санкт-Петербурзі.

Фінляндія контактувала з російською владою з цього приводу, заявили у МЗС виданню. "Ситуація серйозна, і справа розслідується", – повідомили у Міністерстві закордонних справ.

Згодом МЗС Фінляндії підтвердило цю інформацію і фінському телерадіомовнику Yle.

У квітні повідомляли, що у посольство Фінляндії в Москві відправили конверти, в яких знайшли невідомий білий порошок.

Пізніше у травні Росія обурилась через напад на своє консульство у Фінляндії.