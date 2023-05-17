Россия заморозила счета дипломатических представительств Финляндии

В МИД Финляндии заявили, что Россия заморозила счета финских дипломатических представительств в стране.

Об этом сообщили финские СМИ, пишет "Европейская правда".

Издание Helsingin Sanomat первым сообщило, что получило в МИД Финляндии подтверждение о замораживании счетов. Кроме посольства Финляндии в Москве, Финляндия имеет Генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

Финляндия контактировала с российскими властями по этому поводу, заявили в МИД изданию. "Ситуация серьезная, и дело расследуется", – сообщили в Министерстве иностранных дел.

Позже МИД Финляндии подтвердил эту информацию и финскому телерадиовещателю Yle.

В апреле сообщалось, что в посольство Финляндии в Москве отправили конверты, в которых нашли неизвестный белый порошок.

Позже в мае Россия возмутилась из-за нападения на свое консульство в Финляндии.