Угорщина блокує санкції ЄС проти переслідувачів російського дисидента – ЗМІ

Угорщина виступає проти включення до санкційного списку Європейського Союзу принаймні одного громадянина Росії, причетного до переслідування й ув’язнення російського дисидента Владіміра Кара-Мурзи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо виданню EUobserver.

За словами трьох дипломатів ЄС, Угорщина в останню мить наклала вето на перелік російських посадовців, які мають бути внесені до чорного списку через переслідування Кара-Мурзи.

Причини такого кроку Будапешт не вказав, та раніше він заявляв про намір блокувати схвалення нового санкційного пакета ЄС і допомоги Україні через внесення Києвом угорського банку OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

Міністерство закордонних справ Угорщини не відповіло на запит видання про те, чому блокує рішення щодо санкцій проти переслідувачів Кара-Мурзи, хоча це не має жодного стосунку до України чи OTP Bank.

За словами дипломатів, із якими говорив EUobserer, рішення про санкції має бути остаточно затверджене міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі в понеділок, 22 травня.

Нагадаємо, у квітні російський суд засудив Владіміра Кара-Мурзу до 25 років позбавлення волі. Дисидент був ув'язнений і притягнутий до кримінальної відповідальності рік тому за засудження агресії Росії проти України.

МЗС Британії викликало посла РФ через вирок, винесений кремлівському критику Кара-Мурзі. Вирок засудила також генсек Ради Європи, топ-дипломат ЄС і Сполучені Штати.