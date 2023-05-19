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Угорщина блокує санкції ЄС проти переслідувачів російського дисидента – ЗМІ

П'ятниця, 19 травня 2023, 20:48

Угорщина виступає проти включення до санкційного списку Європейського Союзу принаймні одного громадянина Росії, причетного до переслідування й ув’язнення російського дисидента Владіміра Кара-Мурзи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо виданню EUobserver.

За словами трьох дипломатів ЄС, Угорщина в останню мить наклала вето на перелік російських посадовців, які мають бути внесені до чорного списку через переслідування Кара-Мурзи.

Причини такого кроку Будапешт не вказав, та раніше він заявляв про намір блокувати схвалення нового санкційного пакета ЄС і допомоги Україні через внесення Києвом угорського банку OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

У ЄС вважають, що подолають вето Угорщини на допомогу Україні та нові санкції 

Міністерство закордонних справ Угорщини не відповіло на запит видання про те, чому блокує рішення щодо санкцій проти переслідувачів Кара-Мурзи, хоча це не має жодного стосунку до України чи OTP Bank.

За словами дипломатів, із якими говорив EUobserer, рішення про санкції має бути остаточно затверджене міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі в понеділок, 22 травня.

Нагадаємо, у квітні російський суд засудив Владіміра Кара-Мурзу до 25 років позбавлення волі. Дисидент був ув'язнений і притягнутий до кримінальної відповідальності рік тому за засудження агресії Росії проти України.

МЗС Британії викликало посла РФ через вирок, винесений кремлівському критику Кара-Мурзі. Вирок засудила також генсек Ради Європи, топ-дипломат ЄС і Сполучені Штати.

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Угорщина санкції Росія