Венгрия блокирует санкции ЕС против преследователей российского диссидента - СМИ

Венгрия выступает против включения в санкционный список Европейского Союза по крайней мере одного гражданина России, причастного к преследованию и заключению российского диссидента Владимира Кара-Мурзы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно изданию EUobserver.

По словам трех дипломатов ЕС, Венгрия в последний момент наложила вето на перечень российских чиновников, которые должны быть внесены в черный список из-за преследования Кара-Мурзы.

Причины такого шага Будапешт не указал, но ранее он заявлял о намерении блокировать одобрение нового санкционного пакета ЕС и помощи Украине из-за внесения Киевом венгерского банка OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.

Министерство иностранных дел Венгрии не ответило на запрос издания о том, почему блокирует решение о санкциях против преследователей Кара-Мурзы, хотя это не имеет никакого отношения к Украине или OTP Bank.

По словам дипломатов, с которыми говорил EUobserer, решение о санкциях должно быть окончательно утверждено министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник, 22 мая.

Напомним, в апреле российский суд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы. Диссидент был заключен и привлечен к уголовной ответственности год назад за осуждение агрессии России против Украины.

МИД Британии вызвал посла РФ из-за приговора, вынесенного кремлевскому критику Кара-Мурзе. Приговор осудила также генсек Совета Европы, топ-дипломат ЕС и Соединенные Штаты.