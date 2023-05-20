В Іспанії розбився винищувач F-18, льотчик вижив
Субота, 20 травня 2023, 15:48
В іспанському місті Сарагоса під час показового польоту впав і розбився винищувач F-18 Військово-повітряних сил Іспанії.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RTVE.
Інцидент стався вранці в суботу на території авіабази. Літак упав у безлюдному місці, не завдавши жодної шкоди цивільному населенню.
Цивільна гвардія Іспанії повідомила, що у льотчика виникли "певні проблеми" з керуванням, і F-18 упав у межах авіабази, що призвело до вогняного вибуху.
🔴 #Noticias #España 🌐 #Nacional #Zaragoza ➡️ #Accidente aéreo est mañana en Zaragoza | Un #F-18 del #Ejército del #Aire se ha estrellado en el interior del recinto militar.— Grupo Spain Medios (@spainmedios) May 20, 2023
☑️ El piloto ha podido eyectarse. pic.twitter.com/7CbY0gvKLe
Сам пілот, як повідомили в поліції Іспанії, встиг катапультуватись. У Міністерстві оборони країни кажуть, що він вижив, але зазнав численних травм і був ушпиталений.
Нагадаємо, раніше цього тижня навчально-тренувальний реактивний літак Військово-повітряних сил Фінляндії Hawk розбився в центральній частині країни.