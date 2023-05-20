В Іспанії розбився винищувач F-18, льотчик вижив

В іспанському місті Сарагоса під час показового польоту впав і розбився винищувач F-18 Військово-повітряних сил Іспанії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RTVE.

Інцидент стався вранці в суботу на території авіабази. Літак упав у безлюдному місці, не завдавши жодної шкоди цивільному населенню.

Цивільна гвардія Іспанії повідомила, що у льотчика виникли "певні проблеми" з керуванням, і F-18 упав у межах авіабази, що призвело до вогняного вибуху.

Сам пілот, як повідомили в поліції Іспанії, встиг катапультуватись. У Міністерстві оборони країни кажуть, що він вижив, але зазнав численних травм і був ушпиталений.

Нагадаємо, раніше цього тижня навчально-тренувальний реактивний літак Військово-повітряних сил Фінляндії Hawk розбився в центральній частині країни.