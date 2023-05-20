В Испании разбился истребитель F-18, летчик выжил

В испанском городе Сарагоса во время показательного полета упал и разбился истребитель F-18 Военно-воздушных сил Испании.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RTVE.

Инцидент произошел утром в субботу на территории авиабазы. Самолет упал в безлюдном месте, не причинив никакого вреда гражданскому населению.

Гражданская гвардия Испании сообщила, что у летчика возникли "определенные проблемы" с управлением, и F-18 упал в пределах авиабазы, что привело к огненному взрыву.

Сам пилот, как сообщили в полиции Испании, успел катапультироваться. В Министерстве обороны страны говорят, что он выжил, но получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

Напомним, ранее на этой неделе учебно-тренировочный реактивный самолет Военно-воздушных сил Финляндии Hawk разбился в центральной части страны.