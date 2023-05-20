В Испании разбился истребитель F-18, летчик выжил
Суббота, 20 мая 2023, 15:48
В испанском городе Сарагоса во время показательного полета упал и разбился истребитель F-18 Военно-воздушных сил Испании.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RTVE.
Инцидент произошел утром в субботу на территории авиабазы. Самолет упал в безлюдном месте, не причинив никакого вреда гражданскому населению.
Гражданская гвардия Испании сообщила, что у летчика возникли "определенные проблемы" с управлением, и F-18 упал в пределах авиабазы, что привело к огненному взрыву.
🔴 #Noticias #España 🌐 #Nacional #Zaragoza ➡️ #Accidente aéreo est mañana en Zaragoza | Un #F-18 del #Ejército del #Aire se ha estrellado en el interior del recinto militar.— Grupo Spain Medios (@spainmedios) May 20, 2023
☑️ El piloto ha podido eyectarse. pic.twitter.com/7CbY0gvKLe
Сам пилот, как сообщили в полиции Испании, успел катапультироваться. В Министерстве обороны страны говорят, что он выжил, но получил многочисленные травмы и был госпитализирован.
Напомним, ранее на этой неделе учебно-тренировочный реактивный самолет Военно-воздушных сил Финляндии Hawk разбился в центральной части страны.