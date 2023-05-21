На Сицилії аеропорт Катанії призупинив роботу через виверження Етни

В неділю було припинено авіасполучення з містом Катанія на сході Сицилії після того, як виверження вулкана Етна викинуло вулканічний попіл на злітно-посадкові смуги аеропорту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Вулкан висотою 3330 метрів може прокидатися кілька разів на рік, викидаючи лаву і попіл високо над середземноморським островом. Останнє велике виверження відбулося в 1992 році.

Рейси до і з Катанії, популярного туристичного напрямку, будуть призупинені до тих пір, поки не будуть гарантовані нормальні умови безпеки, повідомив аеропорт у Твіттері.

Італійський Національний інститут геофізики і вулканології (INGV), який пильно стежить за Етною за допомогою приладів на схилах, зазначив, що хмарний покрив у дощовий день заважав спостереженню за виверженням, яке часто супроводжується видовищем розпеченої лави.

Інститут повідомив, що попіл впав на Катанію і щонайменше одне місто на населених схилах гори Етна. Про постраждалих не повідомляється. Автомобілі в місті вкрилися шаром темного зернистого пилу.

INGV зазначив, що моніторинг зафіксував докази посилення підземних поштовхів в останні дні.

Жителі міст Адрано і Б'янкавілла повідомили, що в неділю чули гучні поштовхи, які виходили з вулкана.

На початку 2021 року виверження вулкана тривало кілька тижнів.

Нагадаємо, в жовтні минулого року на італійському острові Стромболі, що розташований північніше Сицилії, прокинувся вулкан.