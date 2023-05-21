На Сицилии аэропорт Катании приостановил работу из-за извержения Этны

В воскресенье было прекращено авиасообщение с городом Катания на востоке Сицилии после того, как извержение вулкана Этна выбросило вулканический пепел на взлетно-посадочные полосы аэропорта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Вулкан высотой 3330 метров может просыпаться несколько раз в год, выбрасывая лаву и пепел высоко над средиземноморским островом. Последнее крупное извержение произошло в 1992 году.

Рейсы в и из Катании, популярного туристического направления, будут приостановлены до тех пор, пока не будут гарантированы нормальные условия безопасности, сообщил аэропорт в Твиттере.

Итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV), который пристально следит за Этной с помощью приборов на склонах, отметил, что облачный покров в дождливый день мешал наблюдению за извержением, которое часто сопровождается зрелищем раскаленной лавы.

Институт сообщил, что пепел упал на Катанию и по меньшей мере один город на населенных склонах горы Этна. О пострадавших не сообщается. Автомобили в городе покрылись слоем темной зернистой пыли.

INGV отметил, что мониторинг зафиксировал доказательства усиления подземных толчков в последние дни.

Жители городов Адрано и Бьянкавилла сообщили, что в воскресенье слышали громкие толчки, которые исходили из вулкана.

В начале 2021 года извержение вулкана продолжалось несколько недель.

Напомним, в октябре прошлого года на итальянском острове Стромболи, расположенном севернее Сицилии, проснулся вулкан.