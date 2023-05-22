Партія прем'єра Греції виграла вибори з рекордним результатом за останні 49 років

Консервативна партія "Нова демократія" чинного прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса перемогла на парламентських виборах з другим найбільшим відривом в історії країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Prothotema.

"Нова демократія" за результатами недільних виборів набрала 40,79% голосів виборців. Другою стала головна опозиційна партія СІРІЗА – 20,07%. Різниця у 20 пунктів – другий за величиною показник в постреволюційний період. Лише на виборах в 1974 році різниця між переможцем і другим місцем була більшою.

Третє місце на виборах посіла соціалістична партія ПАСОК – 11,46%. Далі йдуть Комуністична партія Греції (ККЕ) – 7,22% і ультраправа "Грецьке рішення" – 4,45%. Ще чотири партії набрала менше 3%, але теж пройшли до парламенту.

Попри впевнену перемогу "Нова демократія" не отримає абсолютної більшості голосів через зміну виборчої системи країни.

Президентка Греції Катерина Сакелларопулу у понеділок дасть трьом провідним партіям – "Новій демократії", СІРІЗА та ПАСОК – по три дні на формування коаліційного уряду.

Якщо їм це не вдасться, Сакелларопулу призначить тимчасовий уряд для підготовки нових виборів приблизно через місяць.

Криза вартості життя посідала центральне місце в передвиборчій кампанії, і партії намагалися привабити виборців обіцянками підвищити мінімальну заробітну плату і створити нові робочі місця. Зростання цін глибоко вплинуло на греків, рівень життя яких різко впав під час десятирічної боргової кризи.

Вибори відбулися також після найсмертоноснішої в історії Греції залізничної катастрофи. Нагадаємо, масштабна аварія у Греції сталась наприкінці лютого. Пасажирський поїзд, який перевозив близько 350 осіб, зіткнувся з вантажним поїздом, коли він виходив з тунелю після виїзду з міста Лариса. Тоді загинули 57 людей.