Партия премьера Греции выиграла выборы с рекордным результатом за последние 49 лет

Консервативная партия "Новая демократия" действующего премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса победила на парламентских выборах со вторым наибольшим отрывом в истории страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Prothotema.

"Новая демократия" по результатам воскресных выборов набрала 40,79% голосов избирателей. Второй стала главная оппозиционная партия СИРИЗА – 20,07%. Разница в 20 пунктов – второй по величине показатель в постреволюционный период Греции. Только на выборах в 1974 году разница между победителем и вторым местом была больше.

Третье место на выборах заняла социалистическая партия ПАСОК – 11,46%. Далее следуют Коммунистическая партия Греции (ККЕ) – 7,22% и ультраправая "Греческое решение" – 4,45%. Еще четыре партии набрала менее 3%, но тоже прошли в парламент.

Несмотря на уверенную победу "Новая демократия" не получит абсолютного большинства голосов из-за изменения избирательной системы страны.

Президент Греции Екатерина Сакелларопулу в понедельник даст трем ведущим партиям – "Новой демократии", СИРИЗА и ПАСОК – по три дня на формирование коалиционного правительства.

Если им это не удастся, Сакелларопулу назначит временное правительство для подготовки новых выборов примерно через месяц.

Кризис стоимости жизни занимал центральное место в предвыборной кампании, и партии пытались привлечь избирателей обещаниями повысить минимальную заработную плату и создать новые рабочие места. Рост цен глубоко повлиял на греков, уровень жизни которых резко упал во время десятилетнего долгового кризиса.

Выборы проходят также после самой смертоносной в истории Греции железнодорожной катастрофы, которая также повлияла на симпатии к правительству. Напомним, масштабная авария в Греции произошла в конце февраля. Пассажирский поезд, который перевозил около 350 человек, столкнулся с грузовым поездом, когда он выходил из тоннеля после выезда из города Лариса. Тогда погибли 57 человек.