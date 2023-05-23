ЄС виплатив Україні чергові 1,5 млрд євро з пакета допомоги на 18 млрд
Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс повідомив про виплату Україні чергового траншу макрофінансової допомоги на суму 1,5 млрд євро.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Сьогодні ми надаємо Україні 4-й платіж в межах MFA+ (макрофінансової допомоги. – Ред.) обсягом 1,5 млрд євро. Ця регулярна підтримка ЄС допомагає Україні задовольнити фінансові потреби, як-от виплати зарплат, пенсій, ремонт критичної інфраструктури", – повідомив Домбровскіс у своєму Twitter.
✅Сьогодні ми надаємо Україні 4-й платіж в межах MFA+ обсягом €1,5 млрд.— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) May 23, 2023
Ця регулярна підтримка ЄС допомагає 🇺🇦 задовольнити фінансові потреби, як от виплати зарплат, пенсій, ремонт критичної інфраструктури.
Таким чином виплати 🇪🇺 MFA+ для 🇺🇦 цьогоріч сягнуть уже €7,5 млрд. pic.twitter.com/IvlFlxYIQS
Таким чином виплати макрофіну Україні, враховуючи сьогоднішній транш, сягнуть уже 7,5 млрд євро у цьому році.
Нагадаємо, перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро із загалом 18 млрд євро Україна отримала у січні, другий транш обсягом 1,5 млрд – у березні.
Рішення про цей пакет допомоги на 18 млрд євро ухвалювали з численними труднощами, у середині грудня лідери ЄС врешті досягли згоди щодо нього.
Перший транш Київ отримав без вимоги виконання умов. Однак, згідно з домовленостями, наступні 15 млрд євро Україна отримує лише за виконання узятих зобов’язань.
Макрофінансова допомога – кредит, який Україні надають під вигідний відсоток.
Детально про умови надання допомоги Євросоюзу читайте у статті "Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші у 2023 році".