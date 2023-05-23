ЕС выплатил Украине очередные 1,5 млрд евро из пакета помощи на 18 млрд

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сообщил о выплате Украине очередного транша макрофинансовой помощи на сумму 1,5 млрд евро.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня мы предоставляем Украине 4-й платеж в рамках MFA+ (макрофинансовой помощи. – Ред.) объемом 1,5 млрд евро. Эта регулярная поддержка ЕС помогает Украине удовлетворить финансовые потребности, такие как выплаты зарплат, пенсий, ремонт критической инфраструктуры", – сообщил Домбровскис в своем Twitter.

✅Сьогодні ми надаємо Україні 4-й платіж в межах MFA+ обсягом €1,5 млрд.



Ця регулярна підтримка ЄС допомагає 🇺🇦 задовольнити фінансові потреби, як от виплати зарплат, пенсій, ремонт критичної інфраструктури.



Таким чином виплати 🇪🇺 MFA+ для 🇺🇦 цьогоріч сягнуть уже €7,5 млрд. pic.twitter.com/IvlFlxYIQS — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) May 23, 2023

Таким образом выплаты макрофина Украине, учитывая сегодняшний транш, достигнут уже 7,5 млрд евро в этом году.

Напомним, первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро из всего 18 млрд евро Украина получила в январе, второй транш объемом 1,5 млрд – в марте.

Решение об этом пакете помощи на 18 млрд евро принималось с многочисленными трудностями, в середине декабря лидеры ЕС наконец достигли согласия по нему.

Первый транш Киев получил без требования выполнения условий. Однако, согласно договоренностям, следующие 15 млрд евро Украина получает только за выполнение взятых обязательств.

Макрофинансовая помощь – кредит, который Украине предоставляют под выгодный процент.

Подробно об условиях предоставления помощи Евросоюза читайте в статье "Спасение в обмен на реформы: при каких условиях Киев получит деньги в 2023 году".