ЗМІ дізнались, кого ЄС покарає санкціями за дестабілізацію Молдови

ЄС у рамках санкцій за дестабілізацію Молдови готується запровадити обмеження проти олігархів-втікачів Володимира Плахотнюка та Ілана Шора, а також топ-депутатки партії "Шор" Марини Таубер.

Про це стало відомо Europa Liberă, пише "Європейська правда".

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки представив 22 травня список осіб, проти яких можуть ввести санкції за дестабілізацію ситуації в Молдові.

До списку потрапили п'ятеро осіб. Крім Плахотнюка, Шора і Таубер обмеження планують проти колишнього заступника голови Генінспекторату поліції Георгія Кавкалюка, який перебуває в розшуку в країні, та російського бізнесмена Ігоря Чайки.

Джерела повідомили, що розгляд пропозиції розпочався 23 травня, а погодження відбуватиметься на рівні послів, що є справою кількох днів.

Шор, Плахотнюк і Чайка, російський бізнесмен, відомий своїми зв’язками з колишнім президентом Молдови Ігорем Додоном, вже потрапили під санкції Сполучених Штатів і Великої Британії за дії, які завдають шкоди Республіці Молдова.

Таубер і Кавкалюк вперше опиняться у санкційному списку. Таубер, віцепрезидентка партії "Шор", очолювала багато антиурядових протестів, які її партія розпочала у вересні 2022 року.

Молдовська прокуратура розпочала проти неї розслідування у справі щодо незаконного фінансування партії. Таубер – єдина у списку, хто фізично перебуває в Молдові.

Кавкалюк, колишній тимчасовий керівник Головного інспекторату поліції, втік із Молдови у 2021 році та має перебувати в Лондоні.

У пропозиції про накладення санкцій йдеться, що колишній поліцейський, який став політиком і лідером партії "Вдома ми будуємо Європу", брав участь разом з Шором в організації насильницьких протестів у Кишиневі в жовтні 2022 року.

Ігор Чайка – єдиний немолдованин у списку ЄС. У пропозиції щодо санкцій сказано, що він відігравав роль "гаманця" Росії.

Наприкінці квітня Рада ЄС затвердила новий санкційний режим за дестабілізацію Молдови. Санкції складатимуться із заморожування активів і заборони на надання коштів для фізичних і юридичних осіб, а також заборони на поїздки в ЄС для фізичних осіб.

Молдова раніше закликала Європейський Союз накласти санкції на політиків і олігархів, які допомагають Росії дестабілізувати країну.