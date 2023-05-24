В Ірландії хочуть розміщувати біженців у плавучих готелях

Ірландія планує провести тендер для розміщення шукачів притулку в плавучих готелях і кораблях, оскільки через наплив біженців місць для їхнього розміщення в країні не вистачає.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

В Ірландію за останній рік прибули близько 100 тисяч людей, які рятуються від війни в Україні та інших конфліктів. Це у 25 разів перевищує середню кількість людей, які шукали захисту в країні в попередні роки.

Житловий фонд Ірландії виявився неспроможним розмістити стільки людей, через що багато з них в останні тижні були змушені спати в наметах на вулиці. Це відбувається на тлі кризи житлового фонду: на початку травня в Ірландії менш як тисяча будинків була доступна для оренди.

Міністерство інтеграції Ірландії в середу заявило, що нещодавно отримало низку пропозицій створення так званого плавучого житла і у зв’язку з цим готується опублікувати запит на тендер для пошуку таких місць розміщення.

Водночас міністр фінансів Ірландії Майкл Макграт, якого цитує The Irish Times, підкреслив, що уряд і далі віддає пріоритет розміщенню біженців у вільних будинках, а пропозиція щодо плавучих готелів перебуває на ранній стадії обговорення.

Окремо Макграт підкреслив, що українських біженців, яких в Ірландії налічується понад 85 тисяч, у плавучих готелях розселяти не планують, а на забезпечення їх житлом уже виділили два мільярди євро.

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