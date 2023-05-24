В Ирландии хотят размещать беженцев в плавучих отелях

Ирландия планирует провести тендер для размещения искателей убежища в плавучих отелях и кораблях, поскольку из-за наплыва беженцев мест для их размещения в стране не хватает.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В Ирландию за последний год прибыли около 100 тысяч человек, которые спасаются от войны в Украине и других конфликтов. Это в 25 раз превышает среднее количество людей, которые искали защиты в стране в предыдущие годы.

Жилищный фонд Ирландии оказался неспособным разместить столько людей, из-за чего многие из них в последние недели были вынуждены спать в палатках на улице. Это происходит на фоне кризиса жилищного фонда: в начале мая в Ирландии менее тысячи домов было доступно для аренды.

Министерство интеграции Ирландии в среду заявило, что недавно получило ряд предложений создания так называемого плавучего жилья и в связи с этим готовится опубликовать запрос на тендер для поиска таких мест размещения.

В то же время министр финансов Ирландии Майкл Макграт, которого цитирует The Irish Times, подчеркнул, что правительство продолжает отдавать приоритет размещению беженцев в свободных домах, а предложение по плавучим отелям находится на ранней стадии обсуждения.

Отдельно Макграт подчеркнул, что украинских беженцев, которых в Ирландии насчитывается более 85 тысяч, в плавучих отелях расселять не планируют, а на обеспечение их жильем уже выделили два миллиарда евро.

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