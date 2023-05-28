В Туреччині проходить другий тур виборів президента

В Туреччині у неділю в другому турі обирають президента країни між чинним очільником держави Реджепом Таїпом Ердоганом та його опонентом, опозиціонером Кемалем Киличдароглу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ердоган здобув перемогу у першому турі два тижні тому із комфортною перевагою у майже 5 відсоткових пунктів. Але йому не вистачило голосів, щоб досягти необхідних понад 50% для уникнення другого туру.

Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 та закриються о 17:00 за місцевим часом. По всій країні встановлено понад 191 тисяча виборчих скриньок. Понад 64 мільйони людей мають право проголосувати.

Підрахунок голосів розпочнеться після закриття виборчих дільниць. У Туреччині немає екзит-полів, але очікують, що попередні результати будуть відомі протягом декількох годин після закриття виборчих дільниць.

Опитування, проведене соціологічною компанією Konda 20-21 травня, показало підтримку Ердогана на рівні 52,7%, а Киличдароглу – 47,3%.

Якщо Ердоган переможе, він може залишатися при владі до 2028 року. Після трьох термінів на посту прем’єр-міністра і двох президентських термінів Ердоган є лідером Туреччини, який найдовше керує країною.

Киличдароглу, колишній державний службовець, пообіцяв скасувати багато радикальних змін Ердогана у внутрішній, зовнішній та економічній політиці Туреччини.

Про те, чи виправдані сподівання опозиції на покращення результату голосування у другому турі, читайте в статті Ердоган за крок до перемоги: як вибори у Туреччині вплинуть на політику щодо РФ та України.