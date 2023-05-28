В Турции проходит второй тур выборов президента

В Турции в воскресенье во втором туре выбирают президента страны между действующим главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом и его оппонентом, оппозиционером Кемалем Кылычдароглу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Эрдоган одержал победу в первом туре две недели назад с комфортным преимуществом в почти 5 процентных пунктов. Но ему не хватило голосов, чтобы достичь необходимых более 50% для избежания второго тура.

Избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 17:00 по местному времени. По всей стране установлено более 191 тысячи избирательных урн. Более 64 миллионов человек имеют право проголосовать.

Подсчет голосов начнется после закрытия избирательных участков. В Турции нет экзит-полов, но ожидают, что предварительные результаты будут известны в течение нескольких часов после закрытия избирательных участков.

Опрос, проведенный социологической компанией Konda 20-21 мая, показал поддержку Эрдогана на уровне 52,7%, а Кылычдароглу – 47,3%.

Если Эрдоган победит, он может оставаться у власти до 2028 года. После трех сроков на посту премьер-министра и двух президентских сроков Эрдоган является лидером Турции, который дольше всех руководит страной.

Кылычдароглу, бывший государственный служащий, пообещал отменить многие радикальные изменения Эрдогана во внутренней, внешней и экономической политике Турции.

О том, оправданы ли надежды оппозиции на улучшение результата голосования во втором туре, читайте в статье Эрдоган за шаг до победы: как выборы в Турции повлияют на политику в отношении РФ и Украины.