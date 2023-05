Генсек НАТО закликав владу Косова уникати дестабілізації

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що косовська влада повинна уникати односторонніх дестабілізуючих кроків у регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг повідомив, щоб обговорив у телефонній розмові з верховним представником ЄС Жозепом Боррелем ситуацію в Косові, де нещодавно загострилась напруга.

"Приштина і Белград повинні долучитися до діалогу під проводом ЄС зараз, оскільки це єдиний шлях до миру і нормалізації. Приштина повинна деескалувати ситуацію і не робити односторонніх дестабілізуючих кроків", – написав Столтенберг у своєму Twitter.

Spoke to HR/VP @JosepBorrellF about #Kosovo. Pristina & Belgrade must engage in the EU-led dialogue now, as the only way to peace & normalisation. Pristina must de-escalate & not take unilateral, destabilising steps. @NATO_KFOR will continue to ensure a safe & secure environment.