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Генсек НАТО призвал власти Косово избегать дестабилизации

Воскресенье, 28 мая 2023, 15:26

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что косовские власти должны избегать односторонних дестабилизирующих шагов в регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Столтенберг сообщил, чтобы обсудил в телефонном разговоре с верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем ситуацию в Косово, где недавно обострилось напряжение. 

"Приштина и Белград должны присоединиться к диалогу под руководством ЕС сейчас, поскольку это единственный путь к миру и нормализации. Приштина должна деэскалировать ситуацию и не делать односторонних дестабилизирующих шагов", – написал Столтенберг в своем Twitter.

Он подчеркнул, что Международные силы по поддержанию мира в Косово под эгидой НАТО будут продолжать обеспечивать безопасную и защищенную среду.

Накануне ЕС призвал стороны последних беспорядков на севере частично признанного Косово воздержаться от столкновений и применения силы на фоне роста напряженности после местных выборов в нескольких муниципалитетах.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич привел армию страны в полную боевую готовность и приказал ее частям приблизиться к границе с Косово в пятницу после вспышки насилия вокруг новоприведенных к присяге мэров-албанцев на севере Косово.

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