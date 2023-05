Генсек НАТО призвал власти Косово избегать дестабилизации

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что косовские власти должны избегать односторонних дестабилизирующих шагов в регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Столтенберг сообщил, чтобы обсудил в телефонном разговоре с верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем ситуацию в Косово, где недавно обострилось напряжение.

"Приштина и Белград должны присоединиться к диалогу под руководством ЕС сейчас, поскольку это единственный путь к миру и нормализации. Приштина должна деэскалировать ситуацию и не делать односторонних дестабилизирующих шагов", – написал Столтенберг в своем Twitter.

Spoke to HR/VP @JosepBorrellF about #Kosovo. Pristina & Belgrade must engage in the EU-led dialogue now, as the only way to peace & normalisation. Pristina must de-escalate & not take unilateral, destabilising steps. @NATO_KFOR will continue to ensure a safe & secure environment.