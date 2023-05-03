Рясні дощі на півночі Італії призвели до призупинення залізничного руху на деяких ділянках, а також локального закриття шкіл та евакуації мешканців.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

У частині регіону Емілія-Романья минулої доби дощ фактично не припинявся та існує загроза виходу з берегів місцевих річок, а подекуди підтоплення вже почалися.

#Maltempo #Ravenna, esondazione torrente Sillaro, nella clip il sorvolo dell’elicottero del reparto volo dei #vigilidelfuoco di Bologna tra Massa Lombarda e Conselice [#2maggio 19:00] pic.twitter.com/TrQ0zLKuMt — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 2, 2023

У п’яти муніципалітетах через загрозу підтоплень закрили школи, у районі міста Равенна евакуювали 250 людей.

На лініях Болонья-Ріміні, Болонья-Равенна, Фаенца-Равенна та Феррара-Равенна призупинили рух. Закриті також деякі місцеві дороги через загрозу підтоплення або зсуви.

Місцеві органи влади продовжують спостерігати за ситуацією, реагувати на стихію готуються пожежники, волонтери цивільного захисту і військові.

Нагадаємо, Іспанія минулого тижня пережила надзвичайну спеку з безліччю температурних рекордів.