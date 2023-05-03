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На півночі Італії – часткові евакуації та зупинка залізниці через негоду

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Середа, 3 травня 2023, 10:41

Рясні дощі на півночі Італії призвели до призупинення залізничного руху на деяких ділянках, а також локального закриття шкіл та евакуації мешканців. 

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

У частині регіону Емілія-Романья минулої доби дощ фактично не припинявся та існує загроза виходу з берегів місцевих річок, а подекуди підтоплення вже почалися. 

У п’яти муніципалітетах через загрозу підтоплень закрили школи, у районі міста Равенна евакуювали 250 людей. 

На лініях Болонья-Ріміні, Болонья-Равенна, Фаенца-Равенна та Феррара-Равенна призупинили рух. Закриті також деякі місцеві дороги через загрозу підтоплення або зсуви. 

Місцеві органи влади продовжують спостерігати за ситуацією, реагувати на стихію готуються пожежники, волонтери цивільного захисту і військові.

Нагадаємо, Іспанія минулого тижня пережила надзвичайну спеку з безліччю температурних рекордів.

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Італія стихійні лиха