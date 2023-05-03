На півночі Італії – часткові евакуації та зупинка залізниці через негоду
Середа, 3 травня 2023, 10:41
Рясні дощі на півночі Італії призвели до призупинення залізничного руху на деяких ділянках, а також локального закриття шкіл та евакуації мешканців.
Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".
У частині регіону Емілія-Романья минулої доби дощ фактично не припинявся та існує загроза виходу з берегів місцевих річок, а подекуди підтоплення вже почалися.
#Maltempo #Ravenna, esondazione torrente Sillaro, nella clip il sorvolo dell’elicottero del reparto volo dei #vigilidelfuoco di Bologna tra Massa Lombarda e Conselice [#2maggio 19:00] pic.twitter.com/TrQ0zLKuMt— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 2, 2023
У п’яти муніципалітетах через загрозу підтоплень закрили школи, у районі міста Равенна евакуювали 250 людей.
На лініях Болонья-Ріміні, Болонья-Равенна, Фаенца-Равенна та Феррара-Равенна призупинили рух. Закриті також деякі місцеві дороги через загрозу підтоплення або зсуви.
Місцеві органи влади продовжують спостерігати за ситуацією, реагувати на стихію готуються пожежники, волонтери цивільного захисту і військові.
Нагадаємо, Іспанія минулого тижня пережила надзвичайну спеку з безліччю температурних рекордів.